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Meteoroloji'den 6 kente sağanak ve kar uyarısı! Yer yer etkisi yoğun olacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den 6 kente sağanak ve kar uyarısı! Yer yer etkisi yoğun olacak

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın ilk gününe dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar beklenirken, 6 il için de kuvvetli sağanak uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın ilk gününde yurt genelinde beklenen hava durumuna dair tahminlerini paylaştı. Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de hava açık ve bulutlu geçecek, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar etkisini gösterecek. Birçok bölgede ise sağanak hakim olacak.

6 İL İÇİN SAĞANAK VE KAR UYARISI

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; yarından itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman illeri ile Şanlıurfa’nın doğusu, Siirt’in batısı ve Şırnak’ın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Ayrıca Siirt’in doğusunda (Pervari), Şırnak’ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap), Batman’ın kuzeyinde (Sason) ve Diyarbakır’ın kuzeyinde (Kulp) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde yağış gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

SALI SABAHI ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Açıklamada, salı günü sabah saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji'den 6 kente sağanak ve kar uyarısı! Yer yer etkisi yoğun olacak - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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