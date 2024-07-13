Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Sıcak kavuracak, sağanak devam edecek
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar yurt genelinde devam edecek, iç bölgelerde sağanak etkili olacak. Ankara'da yağmur, İstanbul'da sis, İzmir'de ise bulutlu bir hava bekleniyor. İşte 13 Temmuz 2024 hava durumu tahminleri...
Hafta sonu planı yapanları yakından ilgilendiren açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağışlı geçecek, sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 13-14 Temmuz 2024 MGM hava durumu tahmin haritaları sizlerle...
13 TEMMUZ 2024 HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜSTÜNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.
İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, Anadolu Yakası ilk saatlerde yer yer sisli
İZMİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Türkiye Gazetesi