Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil birçok kente uyarı! Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji günün hava durumu tahmin haritasını paylaştı, haftanın son iş gününde hangi ilde sağanak bekleniyor belli oldu. Yurdun kuzeyinde sağanak, güneyinde ise açık ve güneşli hava hakim olacak. İstanbul ve Ankara için saat veren Meteoroloji, il il uyardı.

Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul, Ankara ve birçok kente kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul, Ankara ve birçok kente kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji 12 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak beklenen illeri belli oldu. İstanbul'da akşam, Ankara'da ise öğle saatlerinde yağmur beklendiğini duyuran Meteoroloji, yurdun güneyinde ise havanın açık ve sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini açıkladı. İşte günün tahminleri...

KUZEYDE SAĞANAK, GÜNEYDE GÜNEŞ

Bugün Marmara (Edirne ve Kırklareli dışında), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Sivas ve Ardahan çevreleri, Kars'ın kuzey kesimleri, Aydın’ın iç kesimleri, Isparta’nın doğu ve Konya’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı, yarın öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



12 Temmuz 2024 Cuma MGM hava durumu tahminleri

İL İL HAVA DURUMU TAHMİLERİ

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık