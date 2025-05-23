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Haberler > Gündem > Metro, metrobüs, otobüs ve vapurlar... Savcılıktan İmamoğlu talimatı! Artık yasak

Metro, metrobüs, otobüs ve vapurlar... Savcılıktan İmamoğlu talimatı! Artık yasak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Metro, metrobüs, otobüs ve vapurlar... Savcılıktan İmamoğlu talimatı! Artık yasak
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında propaganda içeren, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendiren afiş ve pankartlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasaklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazılan yazıda hakkında mali ve/veya terör nitelikli suçlardan soruşturma yapılıp tutuklama kararı verilen ve aralarında görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu bazı belediye başkanları hakkında İstanbul genelinde propaganda mahiyetinde tespitler, ayrıca bu şahıslarla ilgili kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte afiş ve pankartlar asıldığına yönelik tespitler bulunduğu aktarıldı.

Yazının devamında ise söz konusu afiş ve pankartların men edilerek gerekli yaptırım uygulanması ifade edildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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