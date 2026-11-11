İstanbul Ümraniye'de, Göztepe-Ümraniye Metro Hattı'nın şantiye sahasında vinç devrildi. Kazada yaralanan operatör hastaneye kaldırıldı.

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Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde, "M12 Göztepe-Ümraniye Metro Hattı" şantiyesindeki kamyon üstü vinç henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

OPERATÖR VİNÇTEN ATLADI

Bu sırada kabinde bulunan operatör İbrahim Halil K. vinçten atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İbrahim Halil K'nin sağlık ekiplerince yapılan kontroller sonucunda genel durumunun iyi olduğu tespit edildi. Vinç operatörü, tedbiren Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Metro şantiyesinde vinç devrildi: Operatör aşağı atladı

BARİYER VE KORKULUKLAR KIRILDI

Polis ve zabıta ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Devrilen vinç nedeniyle şantiyenin bariyerleri ile yol kenarındaki demir korkulukların kırıldığı görüldü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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