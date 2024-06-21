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MHP’li meclis üyesi Mehmet Güzgülü hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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MHP’li meclis üyesi Mehmet Güzgülü hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa siyasetinde uzun yıllardır görev yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şehzadeler Belediyesi meclis üyesi Mehmet Güzgülü lösemi teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisa’da MHP’nin önemli isimleri arasında yer alan ve Manisa Büyükşehir Belediyesinde önemli görevlerde bulunan Mehmet Güzgülü, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı sebebiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada kendisine lösemi teşhisi konulan Güzgülü’ne tedavi başlandı. Bu sabah saatlerinde durumu ağırlaşan Güzgülü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Güzgülü için bugün ikini namazının ardından Hatuniye Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Geçtiğimiz dönem Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevini yürüten Mehmet Güzgülü, 31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde MHP'den Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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