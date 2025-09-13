Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'MHRS hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı' iddiasına DMM'den yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Son günlerde özellikle bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Türkiye'nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

"KASITLI BİR DEZENFORMASYON FAALİYETİ"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dolaşıma sokulan söz konusu iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı bir dezenformasyon faaliyetinin parçası olduğu belirtildi.

"Türkiye'nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı" şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, paylaşımlarda yer alan ekran görüntülerinin MHRS sistemine ait bir veri sızıntısı olmadığı, yalnızca bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin, son kullanıcı kaynaklı bir güvenlik ihlali sonucunda ele geçirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda MHRS sisteminin güvenliğinin ihlal edilmediği, söz konusu ekran görüntülerinin ise ilgili vatandaşın cihazına sızan zararlı yazılımlar aracılığıyla elde edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu oluşturabilecek niteliktedir. Kamuoyunun, yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir."

