Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > MHRS'de üniversite hastanesi dönemi hayata geçirildi! Uygulama pilot bölge Yozgat'ta başladı

MHRS'de üniversite hastanesi dönemi hayata geçirildi! Uygulama pilot bölge Yozgat'ta başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MHRS&#039;de üniversite hastanesi dönemi hayata geçirildi! Uygulama pilot bölge Yozgat&#039;ta başladı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uygulanan Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) uygulanması artık üniversite hastanelerinde de hayata geçirilecek. Uygulama pilot bölge seçilen Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesinde başladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesinde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) uygulanmasına başlandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, yazılı açıklamasında, Türkiye'de bugüne kadar yalnızca Sağlık Bakanlığı hastanelerinde uygulanan MHRS'nin üniversite hastanesinde hayata geçirilmesiyle vatandaşların aile hekimleri üzerinden randevu oluşturarak sağlık hizmeti alabileceği ifade etti.

MHRS'de üniversite hastanesi dönemi hayata geçirildi! Uygulama pilot bölge Yozgat'ta başladı - 1. Resim

Yaşar, üniversite olarak Yozgat halkına ve çevresine sağlıkta ulaşılabilirlik adına ellerinde gelen desteği sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Yozgat Şehir Hastanesi arasında imzalanan kısmi işbirliği protokolü kapsamında insan kaynağı ve tıbbi cihazların ortak kullanımının sağlandığını anımsatan Yaşar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kaynakların doğru kullanılması için Sağlık Bakanlığımızın ve YÖK'ün izniyle nisan ayından itibaren bir kısmi işbirliği protokolü imzalamıştık. Onun arkasından bugünden itibaren geçeceğimiz MHRS protokolü ile de insanlarımızın, halkımızın, Yozgatlıların aile hekimleri üzerinden üniversite hastanesinden MHRS randevu sistemi ile kolaylıkla hastanemize ulaşılabilirliğini sağlamayı düşünüyoruz."

MHRS'de üniversite hastanesi dönemi hayata geçirildi! Uygulama pilot bölge Yozgat'ta başladı - 2. Resim

Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanesinin randevu sisteminin ayrı olduğunu kaydeden Yaşar, "Bu bazen özellikle yaşlı kesimde karışıklığa, randevu almada zorluğa yol açıyordu. Bu zorluğun önüne geçmesi açısından da doğru polikliniklere, doğru kliniklere yönlendirme açısından da aile hekimliği üzerinden bu ulaşımı kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Şimdiden Yozgat'ımıza, şehrimize, halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, uygulamanın pilot olarak Yozgat Bozok Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerinde 1 Eylül'den itibaren başlatılacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan sürprizi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dokunulmazlıklar için 11 dosya TBMM'ye sunuldu! 4 fezleke Özgür Özel'e ait - GündemÖzel'in dokunulmazlığı için 4 fezleke!Aydın'da dinamit yüklü kamyon devrildi! Kontrollü imha sırasında patlama: Yaralılar var! - GündemKontrollü imha sırasında patlama: Yaralılar var!Savunmada 'Top 100' başarısı! 5 Türk şirketi dünyanın en prestijli listesine girdi - Gündem5 Türk şirketi dünyanın en prestijli listesindeHakkı Alkan-Samet Jankovic kavgasına hukukçu değerlendirmesi: Mobbing, kasten yaralama… - GündemMobbing, kasten yaralama, tehdit…Mozaikli kubbeye, dış yüzeyden müdahale edilecek! Bakan Ersoy Ayasofya-i Kebir Camisi'nde son durumu anlattı - GündemMozaikli kubbeye, dış yüzeyden müdahale edilecek! Bakan Ersoy Ayasofya-i Kebir Camisi'nde son durumu anlattıJandarmayla tartışması gündem olmuştu! AK Partili Hasan Özılgın görevinden istifa etti - GündemAK Partili isim görevinden istifa etti
Sonraki Haber Yükleniyor...