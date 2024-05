Milli Savunma Bakanı Güler’den kararlılık mesajı: Terör bittiği zaman Suriye'den çekiliriz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, aralarında Ankara Temsilcimiz Akif Bülbül’ün de olduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, Suriye’de oldubittiye izin verilmeyeceğini tekrarladı ve “Sınır güvenliğimizi sağlayınca çekilmeyi düşünebiliriz” dedi.

AKİF BÜLBÜL'ÜN HABERİ - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı’nda bir araya geldiği medya temsilcilerine, Türkiye ve dünyanın gündeminde olan konularla ilgili önemli ve kritik değerlendirmelerde bulundu. Güler özetle şunları söyledi:

PKK’NIN SÖZDE SEÇİM HAZIRLIĞI

Basından beri sözde seçim çalışmalarının Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğunu; bölgede huzurun ve barısın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğuracağını vurguladık. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz. Millî güvenliğimiz ve komsularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek vurguluyorum.

IRAK İLE TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Irak’ın kuzeyinde operasyonlarımıza aynı hızda ve kararlılıkta devam ediyoruz. Yıllardır, PKK’yı hiçbir şekilde “terör örgütü” olarak tanımlamayan Irak, “yasaklanmış örgüt” olarak tanımladı. Irak, ilk kez PKK’yı sadece Türkiye’nin değil kendi problemi olarak da görüyor.

ABD’NİN DEAŞ İLE MÜCADELESİ

ABD’nin, terör örgütü PKK/YPG’yle yaptığı is birliği, müttefiklik ruhuyla bağdaşmamakta ve komşularımız Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atmaktadır. Amaç DEAŞ’la mücadele ise is birliğinin teröristlerle değil, müttefiklerle yapılması gerektiğini ve buna hazır olduğumuzu her zaman ifade ettik. DEAŞ’la gögüs göğüse mücadele eden, binlerce en radikal DEAŞ’lı teröristi etkisiz hâle getiren ve Suriye’yi DEAŞ’tan kurtaran biziz.

ŞAM REJİMİ İLE GÖRÜŞME

Suriye rejimi ile görüşmeler sadece Astana’da Iran, Türkiye, Suriye ve Rusya olarak dörtlü yapılıyor. Kapsayıcı bir anayasanın kabulü, serbest seçimlerin yapılması, kapsamlı bir normalleşme ve güvenlik ortamının sağlanması konusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız ve ancak bunlar yapıldıktan ve sınırlarımızın güvenliği tam olarak sağlandıktan sonra gerekirse çekilmeyi düşünebiliriz. Zaten bölgedeki sorunlar, oluşturdukları otorite boşluğundan kaynaklandı. Dolayısıyla buna güçleri olsa durum bu noktalara gelmezdi.

TSK’NIN BİR OPERASYON HAZIRLIĞI

Daha önce de ifade ettim. Operasyon hazırlığı yok çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her an hazır ve ihtiyaç duyduğu her an operasyon yapıyor. Eskiden üç komando tugayımız vardı. Şimdi yirmiden fazla komando tugayımız var ve hemen hemen hepsi sahada. Temizledikleri yerlerde kalıyorlar. Yani geçmişte yürütülen “sınırlı hedefli ve süreli” askerî harekâtların yerine bugün artık, “sürekli ve kapsamlı” operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vurulmakta ve terörle mücadelede büyük başarılar elde edilmektedir. Uyguladığımız bu “Terörle Mücadelede Yeni Güvenlik Konsepti”miz sayesinde terör örgütünü hareket edemez duruma getirdik. Örgüt eleman ve silah bulamaz, aktaramaz hâlde.

ZORUNLU ASKERLİK

Yasar Güler, Batı ülkelerinin zorunlu askerliğe döndüğünü ifade ederek “Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının mutlak surette vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik olması seklindedir” diye konuştu.

AVRUPA ORDUSU

Bakan Güler, Avrupa’nın, özellikle Ukrayna savasından sonra kendisini koruyabilecek güvenlik yapısına ihtiyacı olduğunun ortaya çıktığını kaydederek “Avrupa, güvenlik mimarisini, Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir oluşumla sağlamlaştırabilir. Biz de öyle bir ordu kurulursa parçası olmak isteriz” dedi.

İSRAİL BEDELİNİ ÖDEYECEK

Millî Savunma Bakanı Güler, Gazze’de çocuklar dâhil binlerce masum Filistinliyi katleden İsrail’e “dur” denmesinin vaktinin çoktan gelip geçtiğini belirterek şunları söyledi: Bu yanlıştan bir an evvel dönülmeli ve daha geç olmadan bu zulüm bitmelidir. Israil için ise durum artık geri dönülmez bir yola girdi ve bu katliama sebep olanlar bedelini er ya da geç ağır şekilde ödeyecekler. Olabilecek en kötü şey oldu. Çatışmaların yayılma riski olsa da Israil buna cesaret edemeyecektir. Kendi toplumu bile her cumartesi, Israil yönetimini protesto ediyor ve kalabalık gittikçe büyüyor. Belki bir müddet sonra kendi toplumu daha sert karsı çıkacak. Dünyanın sabrı da tükenmek üzere.