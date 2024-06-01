L’Oreal’den sürdürülebilir güzellik... Parfüm çeşmeden akacak saç güneşle kuruyacak

Kozmetik devi L’Oreal sürdürülebilir bir gelecek için tüm dünyaya örnek olacak nitelikte çalışmalara imza atıyor. Parfüm şelaleleri uygulamasıyla tüketiciler satış noktalarında boş şişelere parfümü doldururken, güneş enerjili saç kurutma makineleri enerjiden tasarruf sağlıyor.

ÖMER TEMUR İSTANBUL - Dünyada nüfusu bir yandan artarken, diğer yandan kısıtlı doğal kaynaklar azalıyor. Araştırmalara göre bugün 2 milyar insan su kıtlığı çekiyor. Dünyanın akciğeri olan Amazon Ormanlarının yüzde 17’si yok olmuş durumda. Sürdürülebilir ve yeşil politikalar artık kaçınılmaz durumda. Kozmetik devi L’Oreal de sürdürülebilir bir dünya ve teknolojiler için her yıl 8 milyar avro yatırım yapıyor.

11 bin kişi sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor. Bilimin ışığında sürdürülebilir dünya için çalıştıklarını belirten L’Oreal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen “Güzellik sektörünü güzellikle güzelleştiriyoruz. L’Oreal Türkiye olarak dijital kampanyalarda karbon emisyonunu yüzde 40’a varan oranda azaltırken küresel ölçekteki dijital çalışmalar ile 2023 yılında dünyanın etrafını uçakla 6 bin kez dolaşmaya eş değer 55 bin tonluk karbon salınımının önüne geçti” dedi.

L’Oreal’in bu alandaki çalışmaları ise tüm dünyaya örnek olacak nitelikte. Türkiye ise bazı projelerde pilot bölge olarak konumlanıyor. İşte o çalışmalar: