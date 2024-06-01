Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Dev finalde ilginç anlar! Cristiano Ronaldo dakikalarca ağladı

Dev finalde ilginç anlar! Cristiano Ronaldo dakikalarca ağladı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Dev finalde ilginç anlar! Cristiano Ronaldo dakikalarca ağladı
Jorge Jesus, Al Hilal, Cristiano Ronaldo, Haber

Spor Haberleri

Suudi Arabistan ekiiplerinden Al Hilal, Kral Kupası finalinde Al -Nassr'i penaltı atışları sonucunda devirerek şampiyonluğa uzandı. Final sonrası gözyaşlarına boğulan Cristiano Ronaldo, büyük üzüntü yaşadı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, kupa kazanmaya devam ediyor.

Lig zaferinden sonra Kral Kupası'nı da Al Hilal'e kazandıran Portekizli hoca, sezona damga vurdu.

Normal süresi 1-1 biten maçın rövanşında Al Nassr'ı penaltılarda 5-4 yenen Al Hilal, kupayı müzesine götürdü.

Dev finalde ilginç anlar! Cristiano Ronaldo dakikalarca ağladı - 1. Resim

MAÇ BİTTİ RONALDO AĞLADI

Dev maç sonrası büyük üzüntü yaşayan Cristiano Ronaldo, yedek kulübesine giderek ağladı.

Dünyaca ünlü yıldızın görüntüleri sosyal medyada yoğun etkileşim aldı.

Bu sezon Al Nassr formasıyla 45 resmi maça çıkan Ronaldo, 44 gol ve 13 asist katkısında bulundu.

Futbol hayatına en az 2 sene daha devam etmek isteyen 39 yaşındaki oyuncunun, Al-Nassr'dan ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

İŞTE O ANLAR

 

Düzenleyen:  - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe ile anılan Talisca'dan sarı-lacivertli kalp paylaşımı - SporFenerbahçe ile anılıyorduAli Koç'un görüştüğü futbolcu 'yok artık' dedirtti! Gol makinası Fenerbahçe yolcusu - SporMourinho ile anlaşan Ali Koç, yıldız avına çıktıAcun Ilıcalı yeni teknik direktörü açıkladı! Hull City'de hedef Premier Lig - SporAcun Ilıcalı yeni teknik direktörü açıkladı! Hull City'de hedef Premier LigA Milli Takım, EURO 2024'e hazırlanıyor! Riva'da çift idman yapıldı - SporA Milli Takım, EURO 2024'e hazırlanıyor! Riva'da çift idman yapıldıKerem Demirbay, Fenerbahçeli mi? Galatasaraylı yıldız ilk defa açıkladı - SporKerem Demirbay, Fenerbahçeli mi? Galatasaraylı yıldız ilk defa açıkladıŞampiyon Galatasaray hız kesmiyor! Dursun Özbek, yeni sezon hedefini açıkladı - SporŞampiyon Galatasaray hız kesmiyor! Dursun Özbek, yeni sezon hedefini açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...