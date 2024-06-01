Dev finalde ilginç anlar! Cristiano Ronaldo dakikalarca ağladı
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Suudi Arabistan ekiiplerinden Al Hilal, Kral Kupası finalinde Al -Nassr'i penaltı atışları sonucunda devirerek şampiyonluğa uzandı. Final sonrası gözyaşlarına boğulan Cristiano Ronaldo, büyük üzüntü yaşadı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, kupa kazanmaya devam ediyor.
Lig zaferinden sonra Kral Kupası'nı da Al Hilal'e kazandıran Portekizli hoca, sezona damga vurdu.
Normal süresi 1-1 biten maçın rövanşında Al Nassr'ı penaltılarda 5-4 yenen Al Hilal, kupayı müzesine götürdü.
MAÇ BİTTİ RONALDO AĞLADI
Dev maç sonrası büyük üzüntü yaşayan Cristiano Ronaldo, yedek kulübesine giderek ağladı.
Dünyaca ünlü yıldızın görüntüleri sosyal medyada yoğun etkileşim aldı.
Bu sezon Al Nassr formasıyla 45 resmi maça çıkan Ronaldo, 44 gol ve 13 asist katkısında bulundu.
Futbol hayatına en az 2 sene daha devam etmek isteyen 39 yaşındaki oyuncunun, Al-Nassr'dan ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.
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