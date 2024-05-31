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Fenerbahçe ile anılan Talisca'dan sarı-lacivertli kalp paylaşımı

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Fenerbahçe ile anılan Talisca&#039;dan sarı-lacivertli kalp paylaşımı

Spor Haberleri

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca, takımdan ayrılacağı şeklinde çıkan haberlere sosyal medyadan cevap verdi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye gideceği iddia edilen Anderson Talisca, sosyal medyadan sürpriz bir çıkış yaptı.

Takımda kalacağının sinyallerini veren Brezilyalı yıldız, Al-Nassr kulüp renklerininin olduğu sarı-lacivertli kalp paylaşarak "Sonuna kadar seninle" sözlerine yer verdi.

Bu sezon 25 maça çıkan Talisca, 25 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe ile anılan Talisca'dan sarı-lacivertli kalp paylaşımı - 1. Resim

TALISCA HANGİ TAKIMDA OYNAYACAK?

Al-Nassr'da mutllu olduğunu açıklayan Talisca, Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesini uzatmıştı.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması da giyen 30 yaşındaki oyuncu, kendine has tarzı ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Beşiktaş ile 2016-2017 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan Talisca, dönemin teknik direktörü Şenol Güneş'in en çok güvendiği isimlerin başında geliyordu.

 

Düzenleyen:  - Spor
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