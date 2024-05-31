Ali Koç'un görüştüğü futbolcu 'yok artık' dedirtti! Gol makinası Fenerbahçe yolcusu

Kerem Demirbay, Fenerbahçeli mi? Galatasaraylı yıldız ilk defa açıkladı

Kerem Demirbay, Fenerbahçeli mi? Galatasaraylı yıldız ilk defa açıkladı

Jose Mourinho ile anlaşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hücum hattına getirmek istediği isim ortaya çıktı. Koç, seçimi kazandığı taktirde İspanya'ya çıkarma yapacak.

Yeni sezonda Avrupa'da ses getirecek bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gözler transfer çevrildi.

Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi Jose Mourinho ile anlaşan Ali Koç'un Barcelona'dan Robert Lewandowski için de nabız yokladığı öğrenildi.

Edin Dzeko'nun Suudi Arabistan'a gitme ihtimaline karşın alternatif isimlere yönelen Sarı-lacivertlilerin, Lewandowski için şartları zorlayacağı belirtildi.

BARCELONA'DA GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sezon İspanyol ekibinde 49 resmi maça çıkan Polonyalı yıldız, 26 gol ve 9 asist katkısında bulundu.

Barcelona ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki yaşındaki oyuncunun İstanbul'a sıcak baktığı iddia ediliyor.

Daha önce Türkiye'ye tatil yapmaya gelen Lewandowski'nin olumlu izlenimler edindiği kaydedildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin alternatif isim olarak Romelu Lukaku'yu da listeye dahil ettiği belirtildi.

Bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı oyuncu, sezonu İtalya Serie A ekibi Roma'da geçirdi.