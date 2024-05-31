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Kerem Demirbay, Fenerbahçeli mi? Galatasaraylı yıldız ilk defa açıkladı

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Kerem Demirbay, Fenerbahçeli mi? Galatasaraylı yıldız ilk defa açıkladı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Demirbay, Fenerbahçeli olduğuna dair çıkan iddialara cevap vererek son noktayı koydu.

Galatasaray'ın Alman asıllı Türk yıldızı Kerem Demirbay, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Kafa Sports'a konuşan Demirbay, geçmiş yıllarda ortaya çıkan Fenerbahçe ile ilgili bir videoya açıklık getirdi.

Kendisinin daha önce Fenerbahçeli olduğuna dair söylentilere cevap veren tecrübeli oyuncu, "Benn 'Fenerbahçeliyim' falan demedim! Orada şu oldu; Bana bir soru soruldu, 'hangi takıma sempati duyuyorsun?' dediler, benim ailemde Fenerli çoktu, 'Varsa sempatik Fenerbahçe' dedim sonrasında 'Ama takım tutmuyorum' diyorum. Medya kesiyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişte Fenerbahçe'den teklif aldığını da söyleyen Kerem Demirnbay, "Neden Galatasaray? Fatih Demireli abim ben Bodrum'dayken, adam İtalya'ya gitmemiş geldi yanıma. Leverkusen vermek istemedi onlarla kavga ettim 'Galatasaray harici kimseye gitmem' dedim, Galatasaray için adamlarla bağrışarak kavga ettik." görüşlerini dile getirdi.

KEREM DEMİRBAY'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU İSYANI: ÜZÜLÜYOR

Kerem Aktürkoğlu için yapılan eleştirilere tepki gösteren Kerem Demirbay, "Kerem Aktürkoğlu haksızlığa uğruyor. Bu çocuğun yaptıkları ortada. Adam gibi adam. Çocuk kaç sezondur neler yaptı. Galatasaray'ı öyle seviyor ki bakın taraftarımıza buradan söylüyorum. Çocuk seviyor yapmayın kardeşim." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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