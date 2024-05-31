Wesley Sneijder'den Fenerbahçe'ye müjde! Tarihi anlaşmayı duyurdu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Veda paylaşımındaki sözler gündem oldu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Veda paylaşımındaki sözler gündem oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, Inter'de beraber çalıştığı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamayı itiraf etti.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşması dünya basınında ses getirdi.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve Inter'de Mourinho ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Wesley Sneijder de sürpriz gelişmeyi duyurdu.

SNEIJDER'DEN FENERBAHÇE'YE MÜJDE

Di Marzio'ya konuşan Sneijder, "Jose Mourinho'yla konuştum, bana Fenerbahçe'ye gideceğini doğruladı. Galatasaray'da oynadığım için maçlarına pek gidemem ama İstanbul'da yemek yiyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için yarın Londra'da olması beklenen Mourinho'nun daha sonra İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Ali Koç ile beraber İngiltere'de buluşacak olan Portekizli hocanın görkemli bir törenle 2 senelik sözleşme imzalayacağı konuşuluyor.