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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Veda paylaşımındaki sözler gündem oldu

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Fenerbahçe&#039;de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Veda paylaşımındaki sözler gündem oldu

Spor Haberleri

Jose Mourinho ile anlaşan Fenerbahçe, teknik direktörü İsmail Kartal ile yola devam edilmeyeceğini duyurdu. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Kartal'a veda klibi yapılarak veda edildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL

Renklerine, tarihine ait olduğun;

formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe’n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele,

hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı.

Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan.

Duruşuna,

Değerlerine,

Aidiyetine,

Saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz.

Emeklerine minnettarız.

Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın…

Yolun açık olsun.

Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek!

İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz:

“FENERBAHÇE BİZİM FENERBAHÇE HEPİMİZİN…”

İSMAİL KARTAL İÇİN YAPILAN VEDA PAYLAŞIMI

 

Düzenleyen:  - Spor
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