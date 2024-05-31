Mourinho'dan sevince boğan paylaşım! Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un anlaşmaya vardığı Jose Mourinho, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.
Fenerbahçe, yeni sezonda takımı Jose Mourinho'ya emanet edecek.
Başkan adayı Ali Koç, Aziz Yıldırım'dan erken davranarak Portekizli hocayla anlaşmaya vardı.
Dünyaca ünlü hocanın 2 senelik sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
MOURINHO'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Sosyal medyada hesabından bavul fotoğrafı paylaşan Jose Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara göndermede bulundu.
Yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund - Real Madrid finalini yakından izlemeye gidecek olan Mourinho'nun Londra'da Ali Koç ile bir araya geleceği öğrenildi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor