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Minibüs tarlaya uçtu, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Minibüs tarlaya uçtu, ölü ve yaralılar var
Erzincan, Trafik Kazası, Yaralılar, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hüseyin U. yönetimindeki 36 ABE 961 plakalı minibüs, Erzincan-Refahiye kara yolunun Yurtbaşı mevkisinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Behçet Atay'ın (57) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü ile E.A. (44), E.U. (29), Z.A. (52), A.U. (16) ve İ.U. (16) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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