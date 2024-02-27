MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Terör örgütü YPG'nin sözde sorumlusu öldürüldü

MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da etkisiz hale getirdi

Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerim planlayıcısı olan ve eylemlere bizzat katıldığı da tespit edilen 'Azadi Derik' kod adlı Emine Seyid Ahmed'e yönelik alınan nitelikli istihbarat sonrasında operasyon için düğmeye basıldı.

FÜZE SALDIRILARININ TALİMATINI VERMİŞ

Faaliyetleri aralıksız kontrol altında tutulan terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Örgüt içinde füze üretimi ve kullanımından sorumlu olan terörist Ahmed, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını veren sorumlulardandı.

ELİNDE ŞEHİTLERİMİZİN KANI VARDI

Teröristin emrini verdiği bu saldırılar nedeniyle birçok asker şehit olurken, eylemler sonucunda Kilis'e düşen füzeler sivil vatandaşları da hedef aldı.