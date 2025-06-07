'Mona Roza' Muazzez Akkaya Giray hayatını kaybetti

Sezai Karakoç'un Türk Edebiyatı'na damga vuran 'Mona Roza' şiirini onun için yazdığı, bir diğer ünlü şair Cemal Süreya'nın ise uğruna soyadından bir harf eksilttiği Muazzez Akkaya Giray, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Türk edebiyatının ünlü şairleri Cemal Süreya ve Sezai Karakoç’un hayranlık duyduğu Muazzez Akkaya'ya yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulmuştu. Bir süredir tedavi gören Muazzez Akkaya Giray (95), İstanbul'da bulunan evinde hayata gözlerini yumdu.

CENAZESİ 9 HAZİRAN'DA

Muazzez Akkaya Giray'ın naaşın, 9 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

"ŞİİRLERİ KAYBETTİM, KEŞKE SAKLASAYDIM"

Muazzez Akkaya, geçtiğimiz yıl Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda, "Cemal Süreya daha çok cebime şiirler koyardı. Sonra sınıfa girince aynı şiiri tahtada da görürdüm. Şiirlerin ona ait olduğunu sonradan öğrendim. Sezai Karakoç da yazdığı şiirleri vermek için çok uğraşıyordu. Ben de mecburen tekrar ısrar etmesin diye alıyordum. İkisinden birini tercih etmeyi hiç düşünmedim. Bana yazılan şiirleri evlenirken problem olmasın diye düşünerek ablamın evinde bir yere koymuştum. Sonra da eşimle bir sıkıntı yaşamayalım diye geri almadım. Maalesef orada da şiirler zamanla telef oldu. Buna gerçekten üzülüyorum, keşke o şiirleri saklasaydım" demişti.

Cemal Süreya

'SÜREYYA' OLAN SOYADI NASIL DEĞİŞTİ?

Cemal Süreya'nın soyismi aslında 'Süreyya' şeklinde, çift y harfiyledir. Sezai Karakoç’la birlikte sınıf arkadaşları Muazzez Akkaya'ya aşık olurlar. Birbirlerine Akkaya'ya yazdıkları şiirleri okuyan 2 büyük şair, genç kadın için iddiaya girerler. Kaybeden tarafın soyisminden bir harfi eksilteceği iddiada, rivayete göre kaybeden taraf Cemal Süreyya olur ve soyadındaki 'y' harfinden vazgeçer.

MUAZZEZ AKKAYA GİRAY KİMDİR?

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 1930'da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948 yılında Kandilli Kız Lisesi'ni yatılı bitirmesinin ardından 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi'nin Maliye Bölümüne girdi. Giray, bu okulda Türk edebiyatının 2 ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta okudu.

Mülkiye Mektebi ile fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, Hazine avukatı olarak çalışmıştı.