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'MOSSAD göç yoluyla Türkiye'ye sızacak' iddiası yalanlandı: İran sınırında yoğunluk yok

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

DMM, "MOSSAD unsurlarının kontrolsüz göç yoluyla Türkiye'ye sızabileceği" iddiasını yalanladı. DMM, İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı'nda olağan dışı yoğunluk olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı'nda olağan dışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İRAN-TÜRKİYE SINIRINDA OLAĞAN DIŞI YOĞUNLUK İDDİASI

DMM'den yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında bazı yerli ve yabancı hesaplar tarafından paylaşılan, "İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı'nda olağan dışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir" iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜLER SAVAŞ BAŞLAMADAN ÖNCE KAYDEDİLDİ

Görüntülerin, iddia edildiği gibi Gürbulak Sınır Kapısı'nda değil, Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nda, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim başlamadan önce 3 Haziran'da kaydedildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığımız ve ilgili güvenlik birimlerimiz hem Kapıköy hem de Gürbulak sınır kapılarında olağan dışı bir hareketlilik, yoğunluk veya düzensiz geçiş durumu bulunmadığını teyit etmektedir. İranlı yetkililerle yapılan temaslarda da kendi sınırlarında yalnızca 25-30 kişinin bulunduğu bilgisi alınmıştır. Hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından 7/24 esasına dayalı olarak, en ileri teknolojiye sahip fiziki güvenlik sistemleri ile kontrol altında tutulmaktadır.

Söz konusu görüntü ve iddiaların, kamuoyunu yanıltmak, toplumsal infial oluşturmak, yabancı düşmanlığını körüklemek ve istikrarsızlık algısı oluşturmak amacı taşıdığı değerlendirilmektedir. Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgilerin paylaşılması TCK 217/A uyarınca suçtur. Kamuoyuna saygı ile duyulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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