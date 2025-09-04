Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MSB kaynaklarından sert uyarı: SDG, taahhütlerini yerine getirmeli

MSB kaynaklarından sert uyarı: SDG, taahhütlerini yerine getirmeli

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'deki son gelişmelere dair değerlendirmede bulundu. SDG terör örgütüne net mesaj verilen açıklamada, "Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı. Bu konudaki hassasiyetimiz net. Suriye'ye her türlü desteği vereceğiz" denildi.

Gamze Erdoğan / ANKARA - Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetelerin gündemle ilgili sorularını cevapladı.

Suriye’deki son duruma ilişkin kaynaklar “SDG terör örgütünün silahsızlanma ve Suriye devletine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetlerimiz nettir” dedi.

"SİSTEMATİK BİR DEZENFORMASYON ÇABASI"

Bakanlık kaynakları, 30 Ağustos’ta Anıtkabir’de askerlerin üstünün aranmasıyla ilgili sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili sorular üzerine “2019’daki görüntülerin tekrar dolaşıma sokulması, Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik itibarsızlaştırma ve sistematik bir dezenformasyon çabasıdır” diye konuştu.

Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik gerçek olmayan veya yıllar önce dava konusu olmuş konuların tekrar gündeme
getirilmesi suretiyle yapılan algı operasyonlarının sadece orduyu değil, aynı zamanda devletin güvenliğini ve milletin birliğini hedef aldığını söyledi.

İŞTE ENVANTERE GİREN SİLAHLAR

Sosyal medyanın her geçen gün kirlenmekte ve tehlikeli bir hâl almakta olduğuna işaret eden kaynaklar, “Halkımız sosyal medya üzerinden yapılan veya yapılmaya çalışılan algı oyunlarına karşı dikkatli ve ihtiyatlı olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bu arada MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında son dönemde envantere giren silahlarla ilgili bilgi verdi. Aktürk “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Bayraktar TB-3 SİHA ile İLTER J-350 karıştırma sistemi, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Ayrıca, Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında 4’üncü T-70 helikopteri muayene ve kabul faaliyetleri sonrası hava kuvvetlerimizin envanterine girmiştir” dedi.

