MSB'den Yunanistan'a tarihi cevap: Gücümüzü anlamayanlara, anlatacağız

MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yunanistan'a net mesaj verilen açıklamada, "İkili anlaşmazlıkları çok taraflı platformlara taşımak ve ülkemizi dışlamaya yönelik bir tutum sergilemek iyi niyetli olmadığı gibi akıllıca bir adım da değildir. Türkiye’nin gücünü anlamayanlara anlatmaya devam edeceğiz" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, ülkenin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, başta terör olmak üzere ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelen her türlü tehdide karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin tamamen sıfırlanması için operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine devam edildiğini belirten Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve hayat malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Aktürk, hudutlarda üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hafta boyunca 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 179 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1443 şahıs ile bu yıl içerisinde hudutlarımızda engellenen kişi sayısı da 33 bin 627'ye ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 13 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

SURİYE

Suriye'de, istikrarın tesisi ve sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Aktürk, "Suriye'deki harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha faaliyetlerimiz aralıksız sürdürülmektedir. Egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediğimiz Suriye'de kalıcı güvenliğin sağlanması ve Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik yakın işbirliğimiz kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

Aktürk, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askeri heyetin 20 Mayıs'ta Suriye'yi ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilen heyetimiz, askeri işbirliği ve koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunmuştur." bilgisini paylaştı.

"YUNANİSTAN'IN ADIMLARI İYİ NİYETLİ DEĞİLDİR"

Bakanlık kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye’yi AB Savunma Projelerinin dışında bırakma çabalarıyla ilgili de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye’nin bölgesinde sahip olduğu kritik rolü ve Avrupa’nın güvenliği için önemini yok saymaya yönelik çabalar başarısız olmaya mahkumdur. İkili anlaşmazlıkları çok taraflı platformlara taşımak ve ülkemizi dışlamaya yönelik bir tutum sergilemek iyi niyetli olmadığı gibi akıllıca bir adım da değildir.

NATO ve AGİT üyesi, AB’nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye’nin gücünü anlamayanlara anlatmaya devam edeceğiz. Diğer yandan AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir.

"VİZYONER BİR YAKLAŞIMA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye ve AB savunma ve güvenlik, terörle mücadele, düzensiz göçün önlenmesi gibi birçok konuda uzun dönemli stratejik çıkarları paylaşmaktadır. Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceğini, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.”

"ÖNCE KENDİ KİRLİ SAYFALARI İLE YÜZLEŞECEK CESARETİ GÖSTERMELİLER"

Bakanlık kaynakları, Yunan makamlarının 19 Mayıs’ta sözde Pontus iddialarıyla ilgili açıklamalarına ilişkin de şunları söyledi:

“Asılsız iddialarla şanlı tarihimizi karalamayı ve milletimizin milli mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyenler ne kadar çabalarsa çabalasın tarih ve hakikat değiştirilemez. Tarihsel gerçekleri çarpıtarak bir soykırım yalanı ortaya atanların gerçekleştirdikleri katliamların vahşeti, bugün hala toplumsal hafızada yer almaya devam etmektedir. Bizleri gerçekleşmemiş suçların faili olarak göstermeye çalışanlar, bu beyhude çabadan vazgeçmeli ve önce kendi tarihlerinin kirli sayfaları ile yüzleşecek cesareti göstermelidir.”

BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 7 gün 24 saat esasıyla terörle mücadelesini ve sınırları korumayı sürdürdüğünü belirterek, bölgesel ve küresel barış ve istikrar için uluslararası misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetlerinin de devam ettiğini söyledi.

18'inci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'nın, 27-29 Mayıs tarihleri arasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirileceğini hatırlatan Aktürk, "Balkan ülkeleri arasında dönüşümlü olarak icra edilen bu konferansa 10 ülkenin Genelkurmay Başkanı ile NATO üst düzey komutanlarının katılması planlanmaktadır." açıklamasını yaptı.

Tuğamiral Aktürk, İsrail'e ilişkin son durum hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'e karşı seslerin yükseldiği ve barış müzakerelerinin devam ettiği bu süreçte, İsrail'in saldırılarını genişletmesi, yoğunlaştırması, toplu katliamlarını sürdürmesi ve diplomatlara dahi saldırması barışa ne kadar uzak olduğunun göstergesidir. Filistinli çocukların ölmesi, insani yardımların girişinin engellenmesi ve kalan Filistin halkının yerlerinden edilmeye çalışılmasına karşı, ateşkesin acil sağlanması ve uluslararası toplumun hukuki ve insani yükümlülükler doğrultusunda İsrail'e yönelik etkili adımlar atmasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz."