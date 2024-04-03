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Türkiye cansız bedeni derin dondurucuda bulunan Lina'ya ağlamıştı: Korkunç cinayette canilerin cezası belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye cansız bedeni derin dondurucuda bulunan Lina&#039;ya ağlamıştı: Korkunç cinayette canilerin cezası belli oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan ve infiale neden olan 3 yaşındaki Nazlı Lina'nın ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Cansız bedeni derin dondurucuda bulunan küçük kızın ölümünden Muhabbbet Toz'a ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, Mehmet Aksu'ya ise  "çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıl ve "çocuğa eziyet' suçundan da 7 yıl hapis cezası verildi. Cezada indirime gidilmedi. 

Gaziantep'te 2022'de meydana gelen olayda  Melissa İlhan, kayıp iki çocuğunun aranması için Müge Anlı'nın programına katıldı. Çocuklardan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'ın, darp edilerek öldürülmüş ve cansız bedeni derin dondurucuda bulundu. 

Konuyla ilgili davada karar duruşması görüldü. Olaya ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı davada karar duruşması Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıla kadar hapis cezası istenen Sanık Muhabbet Toz ve Sanık Mehmet Aksu tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle ile katıldı. Duruşmada Lina'nın babası Abdurrahman Erbay ile taraf avukatları da yer aldı.Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı: Nazlı Erbay cinayetinde canilerin cezası belli oldu - 1. Resim

'ÇOCUĞA EZİYET EDEN HERKES CEZA ÇEKSİN'

Mahkemeye SEGBİS üzerinden katılan sanık Mehmet Aksu, çocukların eziyet eden herkesin ceza alması gerektiğini ifade ederek, eve gittiğinde Lina Nazlı bebeğin zaten ölmüş oluğunu belirterek, çocuğun anne ve babasının da suçlu olduğu söyleyerek tahliyesini istedi. Aksu, “Çocuğa karşı eziyet eden herkes ceza çeksin. Annesinin terk ettiği bir çocuk vardı. Annenin bu çocuğa sahip çıkması lazım. Dışarıda farklı işlerde koşmaması lazım annenin. Bu çocuk uzun süre orda kaldı.

Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı: Nazlı Erbay cinayetinde canilerin cezası belli oldu - 2. Resim

'ADALETE GÜVENDİĞİM İÇİN KAÇMADIM'

Ben yurt dışına kaçabilirdim Muhabbet'i de kaçırırdım ama adalete güvendiğim için kaldım. Sorumluların yargılanacağını düşündüm. Olayın olduğu gün keşke teslim olsaydım. Bunun bedelini ödüyorum. Eğer gerçekten adalet varsa o annenin yargılanması lazım. Bir anne çocuğunu bakıcıya bırakıp geçemez. Çocuk ailenin umurlarında değildi. Tamam bir çocuk öldü çocuklara kim eziyet ediyorsa ceza alsın ancak çocuğun annesi ve babası sorumludur. Ben Muhabbetin evine geldiğimde çocuk zaten vefat etmişti” dedi.

Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı: Nazlı Erbay cinayetinde canilerin cezası belli oldu - 3. Resim

CEZADA İNDİRİM YOK

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Muhabbet Toz'un "beden ve ruh sağlığı yönünden kendini savunamayacak çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına ve çocuğa eziyet suçundan 7 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Diğer yandan sanık Mehmet Aksu'ya ise "çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıl ve "çocuğa eziyet' suçundan ise 7 yıl hapis cezası vererek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti verilen cezalarda indirim uygulanmayacağını bildirdi.

 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 2022 Eylül ayında Gaziantep'in Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir televizyon programına Gaziantep’ten katılan Melissa İlhan’ın, kayıp 2 çocuğu için yardım istemesiyle harekete geçen Gaziantep polisi, bir iş yerinde yaptığı aramada kaybolan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay’ın cesedini derin dondurucuda buldu. Olaya ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılandığı dava Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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