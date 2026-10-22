Müge Anlı’ya konu olan dosyada yeni gelişme! Bakan Gürlek: 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, 64 dosyada 71 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladı. Müge Anlı’nın programına da konu olan Mehmet Çabuk dosyası dahil, 3 ilde yıllar öncesine uzanan soruşturmalardaki gelişmeleri paylaşan Gürlek, “Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda gelinen aşamayı paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hakikatin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerince yürütülen çalışmalar sonucunda İzmir, Mersin ve Osmaniye’de 10 ila 21 yıl öncesine uzanan üç ayrı dosyada önemli gelişmeler kaydedildiğini bildirdi.

Müge Anlı’ya konu olan dosya da aralarında! Bakan Gürlek: 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık

MÜGE ANLI’YA KONU OLAN DOSYADA CİNAYET İTİRAFI

Gürlek’in ayrıntılarını paylaştığı soruşturmalardan biri, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelen Mehmet Çabuk dosyası oldu.

Bakanın açıklamasına göre, Osmaniye’de 2016 yılında kaybolan Çabuk’a ilişkin soruşturma, yeni beyanlar üzerine derinleştirildi. Cezaevinde bulunan bir şüpheli, Çabuk’u 27 Ocak 2016 tarihinde öldürerek bir evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek

Şüphelinin yer göstermesi üzerine yapılan kazılarda, beton zeminin yaklaşık 4 metre altında kemik parçalarına ulaşıldı. Kalıntılar, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

21 YILLIK KAYIP DOSYASINDA GİZLİ TANIK BEYANI

İzmir’in Menemen ilçesinde, 2005 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral’ın dosyasında da yeni deliller doğrultusunda harekete geçildi.

Oral’ın aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin gizli tanık beyanı ile şüphelilerin iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim 2026’da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gürlek, Oral’ın cansız bedenine ulaşılması amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti.

FURKAN COŞKUN DOSYASINDA 9 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Mersin’de 9 Ekim 2016 tarihinde kaçırılan ve bir daha haber alınamayan Furkan Coşkun’a ilişkin soruşturmada ise tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.

Bazı tanıklarla şüpheliler arasında iletişim bağlantıları tespit edilmesi üzerine 20 Ekim 2026’da 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerden 7’si gözaltına alınırken, 2’sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

Coşkun’un akıbetinin aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

“HİÇBİR FAİLİ MEÇHUL DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Yeni deliller, teknik incelemeler ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gidileceğini vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

Soruşturmaları yürüten Menemen, Mersin ve Osmaniye Cumhuriyet başsavcılıklarına, kolluk birimlerine ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, açıklamasını “Adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız!” sözleriyle tamamladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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