Muğla Köyceğiz'de orman yangını! Ekipler bölgede

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Karaseç mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.