Muğla Köyceğiz'de orman yangını! Ekipler bölgede
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale edildiği bildirildi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Karaseç mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER BÖLGEDE
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
