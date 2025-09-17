Avusturalyalı gazetecinin 'servet' sorusu Trump'ı kızdırdı! ''Liderinize söyleyeceğim''

ABD Başkanı Donald Trump, göreve dönüşünden bu yana iş dünyasındaki anlaşmaları ve kazancıyla ilgili sorular soran Avustralyalı gazeteci John Lyons ile gergin dakikalar yaşadı.

''ŞU ANDA AVUSTRALYA’YA ZARAR VERİYORSUNUZ''

Lyons’un ''Beyaz Saray’a döndüğünüzden beri ne kadar zenginleştiniz?'' sorusuna kızan ABD Başkanı, aile işlerini çocuklarının yürüttüğünü vurgulayarak, "Bence şu anda Avustralya'ya çok zarar veriyorsunuz ve onlar benimle iyi geçinmek istiyor.'' ifadelerinde bulundu.

''AVUSTRALYA BAŞBAKANINA SENDEN BAHSEDECEĞİM''

Açıklamalarına devam eden Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile çok yakında görüşeceğini belirterek, "Ona senden bahsedeceğim. Çok kötü bir üslup kullandın." dedi.

BBC’nin haberine göre, gazetecinin başka bir soruya geçmeye çalışması üzerine Trump, ''sessiz'' işareti yaptı ve başka bir gazeteciyle konuşmak üzere uzaklaştı.

Olayın ardından konuşan gazeteci ise, Trump’ın davranışını 'absürt' olarak nitelerken, soruların hakaret içeren ve kışkırtıcı bir şekilde sorulmadığını ekledi.