Haberler > Dünya > Avusturalyalı gazetecinin 'servet' sorusu Trump'ı kızdırdı! ''Liderinize söyleyeceğim''

Avusturalyalı gazetecinin 'servet' sorusu Trump'ı kızdırdı! ''Liderinize söyleyeceğim''

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine iş dünyasındaki anlaşmaları ve servetiyle ilgili sorular yönelten Avustralyalı gazeteciye sert çıkıştı. Avustralya’nın kendisiyle iyi geçinmek istediğini vurgulayan Trump, gazeteciyi  Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’e şikayet etmekle tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve dönüşünden bu yana iş dünyasındaki anlaşmaları ve kazancıyla ilgili sorular soran Avustralyalı gazeteci John Lyons ile gergin dakikalar yaşadı. 

''ŞU ANDA AVUSTRALYA’YA ZARAR VERİYORSUNUZ''

Lyons’un ''Beyaz Saray’a döndüğünüzden beri ne kadar zenginleştiniz?'' sorusuna kızan ABD Başkanı, aile işlerini çocuklarının yürüttüğünü vurgulayarak, "Bence şu anda Avustralya'ya çok zarar veriyorsunuz ve onlar benimle iyi geçinmek istiyor.'' ifadelerinde bulundu.

Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi! Tehditler yağdırdı - 1. Resim

''AVUSTRALYA BAŞBAKANINA SENDEN BAHSEDECEĞİM''

Açıklamalarına devam eden Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile çok yakında görüşeceğini belirterek, "Ona senden bahsedeceğim. Çok kötü bir üslup kullandın." dedi.

BBC’nin haberine göre, gazetecinin başka bir soruya geçmeye çalışması üzerine Trump, ''sessiz'' işareti yaptı ve başka bir gazeteciyle konuşmak üzere uzaklaştı.

Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi! Tehditler yağdırdı - 2. Resim

Olayın ardından konuşan gazeteci ise, Trump’ın davranışını 'absürt' olarak nitelerken, soruların hakaret içeren ve kışkırtıcı bir şekilde sorulmadığını ekledi.

