TEKNOFEST etkinlik takvimi 2025: Teknofest ücretli mi?

TEKNOFEST etkinlik takvimi 2025: Teknofest ücretli mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
TEKNOFEST etkinlik takvimi 2025: Teknofest ücretli mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek olan TEKNOFEST'e girişlerin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. İşte TEKNOFEST giriş bilgileri..

Teknofest ücretli mi? sorusu gündemde. Bu yıl 13. kez düzenlenen TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını konuk ediyor. İstanbul'da gerçekleşen TEKNOFEST ziyaretçilerini bekliyor.

TEKNOFEST etkinlik takvimi 2025: Teknofest ücretli mi? - 1. Resim

TEKNOFEST ÜCRETLİ Mİ?

Teknofest ücretsizdir. Katılımın tamamen bedava olduğu TEKNOFEST'e ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasındadır.

TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak Ardından. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve F-16 savaş uçaklarıyla uçuş gerçekleştirecek.

TEKNOFEST festivalinde ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak.

TEKNOFEST etkinlik takvimi 2025: Teknofest ücretli mi? - 2. Resim

Festivalde hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri yer alacak.

Festival kapsamında Türk rock müziği sanatçısı Kıraç 19 Eylül'de saat 19.00’da festival sahnesinde sevenleriyle bir araya gelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

