Veliaht 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

Veliaht 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Veliaht 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?
İlk bölümü ekrana gelen Veliaht dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicinin beğenisini kazandı. Başrollerinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk ve Ercan Kesal'ın olduğu dizinin yeni bölümü iple çekiliyor. Peki, Veliaht 2. bölüm ne zaman?

“Veliaht” dizisi ilk bölümüyle 11 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Dizi, hikayesi ve karakter derinliğiyle ses getirirken izleyiciler yeni bölüm tarihini araştırıyor. Veliaht'ın yayın günü ve 2. bölüm tarihi belli oldu.

VELİAHT 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Veliaht dizisinin ilk bölümü 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 20.00'de Show TV’de yayınlandı. Heyecanın ve reyting seviyesinin yüksek olması beklentileri artırırken yeni bölüm tarihi netleşti. 

Dizinin 2. bölümü 18 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında olacak. 

Veliaht 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - 1. Resim

VELİAHT HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Veliaht dizisi perşembe günleri saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

VELİAHT 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlk bölümde “Otogarın manevi babası” Zülfikar Karslı (Ercan Kesal), sağlık sorunlarıyla mücadele ederken otogardaki darbeleri karşılamakta zorlanır. Ailesi, özellikle oğlu Zafer'in otogarın kontrolünü ele geçirmesini bekler ancak Zafer evden dahi çıkamayan bir karakterdir. 

Timur (Akın Akınözü), seyyar tamirci olarak babasından kalan borçlarla boğuşan karakter olarak hayat mücadelesi vermektedir. Karslı ailesinin zorlu şartları arasında Timur’un yolu Reyhan ve Yahya ile kesişir. Ailenin veliaht arayışı, bu yeni bağlantı üzerinden şekilleniyor.

Veliaht 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - 2. Resim

VELİAHT DİZİSİ 2. BÖLÜM ÖZETİ

2. bölümde Veliaht olarak konağa getirilen Timur, başına gelenleri anlamaya çalışırken kendisini bir hesaplaşmanın içinde bulur. Aile üyeleri ise Timur'un Veliaht olarak seçilmesine tepkilidir. Reyhan ise tanımadığı bu adamla dışarıda karı-koca rolü oynayacak olmaktan rahatsızdır.

