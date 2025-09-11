Veliaht'ın Yahya Kaptan’ı Erkan Kolçak Köstendil kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Show TV’nin yeni dizisi Veliaht’ta Yahya Kaptan karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil, izleyicilerin merak konusu oldu. Oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Köstendil’in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İşte Erkan Kolçak Köstendil hakkında merak edilenler.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL KİMDİR?

Erkan Kolçak Köstendil, 16 Ocak 1983 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Tiyatro kariyerine Tuncay Özinel Tiyatrosu’nda başlayan Köstendil, sahnede olduğu kadar televizyon ve sinema projelerinde de rol aldı.

ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Erkan Kolçak Köstendil, 2017-2021 yılları arasında Show TV’de ekrana gelen Çukur dizisinde ışık tuttuğu Vartolu Sadettin (Salih Koçovalı) karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı. 2023’te Netflix’te yayınlanan bir dizide İhsan rolünü üstlendi. 2023-2024 sezonunda Show TV’de yayınlanan Ne Gemiler Yaktım dizisinde ise Toprak Komiser karakteriyle seyircilerin karşısına çıktı. Köstendil, 2025 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Veliaht dizisinde canlandırdığı Yahya Kaptan karakteriyle yeniden gündeme geldi.