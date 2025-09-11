Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Veliaht dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, gerçek hikaye mi?

Veliaht dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, gerçek hikaye mi?

Veliaht dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, gerçek hikaye mi?
Başrollerinde Akın Akınözü, Serra Aritürk ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı Veliaht, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyiciler dizinin konusunu ve gerçek bir hikayeye dayanıp dayanmadığını merak ediyor.

11 Eylül 2025’te Show TV ekranlarında başlayan Veliaht, aile dramı ve aşk hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Veliaht gerçek hikaye mi, konusu ne araştırılıyor.

VELİAHT DİZİSİ OYUNCU KADROSU!

Show TV’nin iddialı yapımı Veliaht, zengin ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Başrollerde Akın Akınözü (Timur) ve Serra Arıtürk (Cennet) yer alırken kadroda yer alan diğer isimler şöyle;

Ercan Kesal (Zülfikar Karslı) Erkan Kolçak Köstendil (Yahya Kaptan), Hazal Türesan (Derya), Derya Karadaş (Kudret), Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi isimler bulunuyor.

Veliaht dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, gerçek hikaye mi? - 1. Resim

VELİAHT DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Veliaht dizisi, orijinal bir hikayeye dayansa da gerçek bir olaydan uyarlanmadı. Hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan dizinin senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ile Tunahan Kurt kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. 

Veliaht dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, gerçek hikaye mi? - 2. Resim

VELİAHT DİZİSİ KONUSU NE?

Veliaht, Esenler Otogarı’nda geçen, aile içi güç savaşları ve büyük bir aşk hikayesini konu alan bir drama olarak izleyiciyle buluşuyor. Otogarın manevi babası Zülfikar Karslı (Ercan Kesal) sağlık sorunları ile veliaht arayışına gider.

Veliaht dizisi oyuncu kadrosu! Konusu ne, gerçek hikaye mi? - 3. Resim

Zülfikar’ın hasta oğlu Zafer’in (Bora Akkaş) yerine geçecek bir veliaht bulma çabası, eski ortağı Muharrem Kaptan’ın oğlu Yahya’nın (Erkan Kolçak Köstendil) intikam için otogara dönmesiyle karmaşıklaşırken seyyar tamirci Timur’un (Akın Akınözü) Karslı ailesiyle yolunun kesişmesi, tüm dengeleri altüst ediyor.

