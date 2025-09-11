Veliaht dizisi nerede çekiliyor, hangi semtlerde? Otogar sahneleri merak ediliyor

11 Eylül 2025’te Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Veliaht dizisi, aile dramı ve aşk hikayesiyle öne çıkarken çekim yerleri merak konusu oldu. Peki, Veliaht dizisi nerede çekiliyor?

VELİAHT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show TV’nin yeni dizisi Veliaht, İstanbul’un en hareketli ve sembolik mekanlarından biri olan Esenler Otogarı’nı merkeze alırken çekimler şehrin çeşitli semtlerinde çekiliyor.

FARO ve Gold Film ortaklığında hayata geçirilen dizi, otogarın kaotik ve dinamik atmosferini hikayenin merkezine yerleştiriyor. Çekimlerin büyük kısmı İstanbul’un farklı noktalarında Mayıs ayı itibarıyla başladı.

Dizide Esenler Otogarı, aile içi güç savaşları ve entrikaların geçtiği hakimiyet alanı olarak kullanılıyor.

VELİAHT DİZİSİ HANGİ SEMTLERDE ÇEKİLİYOR?

Veliaht dizisinin çekimleri, İstanbul’un çeşitli semtlerinde gerçekleşiyor. Şehrin hem modern hem de tarihi doku, sahnelere göre kullanılıyor. Veliaht, Esenler Otogarı'nda geçen aile içi güç savaşlarını ve onun etrafında gelişen ilişkileri ekranlara taşıyacak.

VELİAHT NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Güç, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla sezona dikkat çekici bir başlangıç yapmaya hazırlana Veliaht dizisi 11 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de başlıyor. Dizi sezon boyunca perşembe akşamları izleyiciyle buluşacak.