Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Serra Arıtürk kimdir, hangi dizilerde oynadı? Veliaht Reyhan karakteriyle dikkat çekti

Serra Arıtürk kimdir, hangi dizilerde oynadı? Veliaht Reyhan karakteriyle dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Serra Arıtürk kimdir, hangi dizilerde oynadı? Veliaht Reyhan karakteriyle dikkat çekti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde ekranlara güçlü bir giriş yapan genç oyuncu Serra Arıtürk, Veliaht dizisindeki Reyhan karakteriyle adından söz ettirdi. Serra Arıtürk kariyeri, oynadığı diziler ve yaşı merak ediliyor.

22 Haziran 1998 doğumlu Serra Arıtürk, oyunculuk ve müzik alanlarındaki yeteneği sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.  Şimdi ise Veliaht’ta Reyhan rolüyle izleyici karşısında. 

VELİAHT REYHAN KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

“Veliaht” dizisinde Reyhan karakterini canlandıran Serra Arıtürk’ün karakteri, Karslı konağının gelini olarak hikayeye dahil oluyor.

Reyhan, Zafer Karslı ile evlenerek Karslı ailesinin sırlarla dolu hayatına dahil olmak zorunda kalıyor. Timur’un konağa gelişiyle Reyhan’ın hayatındaki dengeler değişiyor.

Serra Arıtürk kimdir, hangi dizilerde oynadı? Veliaht Reyhan karakteriyle dikkat çekti - 1. Resim

SERRA ARITÜRK KİMDİR?

Serra Arıtürk, 22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Üniversite öğrenimini Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde bitirdi. Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda başladı. Özellikle klasik gitar eğitimi aldı ve Boğaziçi Caz Korosu’nda yer aldı.

2019 yılında “Kendimi Bilmeden” adlı şarkısıyla şarkıcı kimliğiyle de adını duyurmaya başladı. Bunun ardından “Kimse Yok”, “Olmazdım” gibi parçalarla müzik kariyerini geliştirdi. 

Oyunculuk kariyerine 2021 yılında Aşkın Tarifi dizisinde Naz Soyluer rolüyle başrolde yer aldı. 

Serra Arıtürk kimdir, hangi dizilerde oynadı? Veliaht Reyhan karakteriyle dikkat çekti - 2. Resim

SERRA ARITÜRK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aşkın Tarifi - 2021

Kulüp 2022-2023

Taş Kağıt Makas 2024

Kuvvetli Bir Alkış 2024 

Asaf - 2024

Veliaht - 2025

Kaosun Anatomisi - Yakında

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sindirim sistemiyle sınırlı değil! Karaciğerden kemiğe tüm organları etkiliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı? - HaberlerTolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı?Bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim 2025 faiz kararı tarihi - HaberlerBir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim 2025 faiz kararı tarihiSahipsizler Bahar kimdir? Aybüke Yılmaz'ın hayatı merak konusu oldu - HaberlerSahipsizler Bahar kimdir? Aybüke Yılmaz'ın hayatı merak konusu olduMilli Saraylar İdaresi 230 personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - HaberlerMilli Saraylar İdaresi 230 personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?Yunus Emre Konak kimdir, kaç yaşında, hangi takımda forma giyiyor? - HaberlerYunus Emre Konak kimdir, kaç yaşında, hangi takımda forma giyiyor?Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 5. haftanın programı - HaberlerSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 5. haftanın programı
Sonraki Haber Yükleniyor...