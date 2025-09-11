Serra Arıtürk kimdir, hangi dizilerde oynadı? Veliaht Reyhan karakteriyle dikkat çekti
Son dönemde ekranlara güçlü bir giriş yapan genç oyuncu Serra Arıtürk, Veliaht dizisindeki Reyhan karakteriyle adından söz ettirdi. Serra Arıtürk kariyeri, oynadığı diziler ve yaşı merak ediliyor.
22 Haziran 1998 doğumlu Serra Arıtürk, oyunculuk ve müzik alanlarındaki yeteneği sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise Veliaht’ta Reyhan rolüyle izleyici karşısında.
VELİAHT REYHAN KİMDİR, GERÇEK ADI NE?
“Veliaht” dizisinde Reyhan karakterini canlandıran Serra Arıtürk’ün karakteri, Karslı konağının gelini olarak hikayeye dahil oluyor.
Reyhan, Zafer Karslı ile evlenerek Karslı ailesinin sırlarla dolu hayatına dahil olmak zorunda kalıyor. Timur’un konağa gelişiyle Reyhan’ın hayatındaki dengeler değişiyor.
SERRA ARITÜRK KİMDİR?
Serra Arıtürk, 22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise eğitimini Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Üniversite öğrenimini Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde bitirdi. Müziğe olan ilgisi genç yaşlarda başladı. Özellikle klasik gitar eğitimi aldı ve Boğaziçi Caz Korosu’nda yer aldı.
2019 yılında “Kendimi Bilmeden” adlı şarkısıyla şarkıcı kimliğiyle de adını duyurmaya başladı. Bunun ardından “Kimse Yok”, “Olmazdım” gibi parçalarla müzik kariyerini geliştirdi.
Oyunculuk kariyerine 2021 yılında Aşkın Tarifi dizisinde Naz Soyluer rolüyle başrolde yer aldı.
SERRA ARITÜRK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Aşkın Tarifi - 2021
Kulüp 2022-2023
Taş Kağıt Makas 2024
Kuvvetli Bir Alkış 2024
Asaf - 2024
Veliaht - 2025
Kaosun Anatomisi - Yakında