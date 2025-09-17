Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
PSG - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
PSG - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu ise büyük bir heyecanla sürüyor. Turnuvanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile İtalya’nın güçlü ekibi Atalanta arasında oynanacak.

PSG - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak netleşti. PSG taraftar desteğiyle avantajı elinde tutmak isterken Atalanta ise rakibini zorlamayı planlıyor. Her iki ekibin de sahaya güçlü bir kadro ile çıkması bekleniyor.

PSG - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu! - 1. Resim

PSG - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor. Merakla beklenen PSG - Atalanta maçı, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

PSG - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu! - 2. Resim

PSG - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Paris Saint-Germain ile Atalanta arasındaki mücadele 17 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Şampiyonlar Ligi grup etabının açılış haftasında oynanacak karşılaşma, iki takım için de mühim.

PSG - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu! - 3. Resim

PSG - ATALANTA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

PSG: L. Chevalier, A. Hakimi, Marquinhos, I. Zabarnyi, L. Hernández, W. Zaïre-Emery, Vitinha, K. Lee, K. Kvaratskhelia, G. Ramos, B. Barcola

Atalanta: M. Carnesecchi, O. Kossounou, I. Hien, B. Djimsiti, D. Zappacosta, M. d. Roon, M. Pašalić, N. Zalewski, K. Sulemana, C. De Ketelaere, N. Krstović

