PSG - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu!

PSG - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak netleşti. PSG taraftar desteğiyle avantajı elinde tutmak isterken Atalanta ise rakibini zorlamayı planlıyor. Her iki ekibin de sahaya güçlü bir kadro ile çıkması bekleniyor.

PSG - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor. Merakla beklenen PSG - Atalanta maçı, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

PSG - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Paris Saint-Germain ile Atalanta arasındaki mücadele 17 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Şampiyonlar Ligi grup etabının açılış haftasında oynanacak karşılaşma, iki takım için de mühim.

PSG - ATALANTA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

PSG: L. Chevalier, A. Hakimi, Marquinhos, I. Zabarnyi, L. Hernández, W. Zaïre-Emery, Vitinha, K. Lee, K. Kvaratskhelia, G. Ramos, B. Barcola

Atalanta: M. Carnesecchi, O. Kossounou, I. Hien, B. Djimsiti, D. Zappacosta, M. d. Roon, M. Pašalić, N. Zalewski, K. Sulemana, C. De Ketelaere, N. Krstović