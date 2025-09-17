Beşiktaş iddiaları çıkmıştı! Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı
Sarı-lacivertli yönetim, yaz transfer döneminde birçok teklif gelen İsmail Yüksek'in maaşına zam yapma kararı aldı. 26 yaşındaki milli futbolcunun adı Beşiktaş'la da anılmıştı.
Yaz transfer döneminin son günlerinde hakkında Beşiktaş iddiaları çıkan İsmail Yüksek, gelen teklifleri geri çevirerek, takımdan ayrılmak istememişti. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcu, 2025-2026 sezonunda daha istikrarlı bir görüntü çiziyor.
YENİ SÖZLEŞME
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin 1-0 galip ayrıldığı Trabzonspor maçında ilk 11'de yer alan ve performansıyla adından söz ettiren İsmail Yüksek için dikkat çeken bir karar alındı.
YENİ ZAM YOLDA
Kontratı geçtiğimiz mart ayında 2028 yılına kadar uzatılan milli oyuncunun maaşına da zam yapılmıştı. İsmail Yüksek'in sözleşmesinin bir kez daha yenileneceği ve maaşına yeniden zam yapılacağı belirtildi.
