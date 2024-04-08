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Muğla'da iki araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muğla&#039;da iki araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi, yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza Milas ilçesine bağlı Yatağan Bulvarı üzerinde yaşandı. 

Muğla'da iki araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı - 1. Resim

Görgü tanıklarının ifadesine göre Yatağan istikametine doğru seyir halinde olan Z.K. idaresindeki otomobil, Kıyılama Mevkiinden ana yola çıkan A.Ö. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Muğla'da iki araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı - 2. Resim

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazada yedi kişi yaralandı. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Milas Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Muğla'da iki araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı - 3. Resim

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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