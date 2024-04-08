Muğla'da iki araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 7 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi, yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza Milas ilçesine bağlı Yatağan Bulvarı üzerinde yaşandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre Yatağan istikametine doğru seyir halinde olan Z.K. idaresindeki otomobil, Kıyılama Mevkiinden ana yola çıkan A.Ö. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazada yedi kişi yaralandı. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Milas Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.