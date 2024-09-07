Muğla'daki korkutan yangına havadan ve karadan müdahale
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Muğla'da çıkan yangın, rüzgar nedeniyle hızla yayılıyor. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı