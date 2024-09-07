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Muğla'daki korkutan yangına havadan ve karadan müdahale

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'da çıkan yangın, rüzgar nedeniyle hızla yayılıyor. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla'daki korkutan yangına havadan ve karadan müdahale - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'daki korkutan yangına havadan ve karadan müdahale - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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