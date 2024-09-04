Paşalimanı Adası'nda yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Balıkesir'e bağlı Paşalimanı Adası'nda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda otluk alanda yangın çıktı. Adanın Balıklı ve Poyrazlı mahalleleri arasındaki 'Kolona Mevkii' olarak adlandırılan bölgeden yükselen alevler paniğe neden oldu.

100 DÖNÜMÜN ÜZERİNDE ALAN ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli rüzgarla birlikte kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın sonucu çeşitli meyve ağaçlarının da içinde bulunduğu 100 dönümün üzerinde alanın zarar gördüğü bildirildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına hem karadan hem de havadan koordineli bir şekilde müdahale etmeye devam ediyor. Rüzgarın etkisi ise alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.