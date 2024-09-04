Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Paşalimanı Adası'nda yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Paşalimanı Adası'nda yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'e bağlı Paşalimanı Adası'nda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda otluk alanda yangın çıktı. Adanın Balıklı ve Poyrazlı mahalleleri arasındaki 'Kolona Mevkii' olarak adlandırılan bölgeden yükselen alevler paniğe neden oldu.

100 DÖNÜMÜN ÜZERİNDE ALAN ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli rüzgarla birlikte kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın sonucu çeşitli meyve ağaçlarının da içinde bulunduğu 100 dönümün üzerinde alanın zarar gördüğü bildirildi.

Paşalimanı Adası'nda yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 1. Resim

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına hem karadan hem de havadan koordineli bir şekilde müdahale etmeye devam ediyor. Rüzgarın etkisi ise alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kremlin'den açıklama geldi: Türkiye, BRICS'e tam üyelik için başvurduTokat'ta kaldırımda yürüyen kadına araba çarptı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akran zorbalığı kamerada! Kavgayı ayırmak yerine izleyip tezahürat ettiler - YaşamKavga eden arkadaşlarını boks ringindeymiş gibi izledilerAdana'da korkunç cinayet! Tartıştığı sevgilisini arkadaşlarına öldürttü - YaşamTartıştığı sevgilisini arkadaşlarına öldürttüKaynana dili, kaktüs inciri, frenk yemişi: Aydın'da yetişen meyve pazarda ilgi odağı oldu - YaşamKaynana dili, kaktüs inciri, frenk yemişi: Aydın'da yetişen meyve pazarda ilgi odağı olduFaydaları saymakla bitmeyen Bursa’nın siyah incirine AB tescili - YaşamFaydaları saymakla bitmeyen siyah incire AB tescili!Hüyük çileği Avrupalı oldu! AB’den coğrafi işaret tescili aldı  - YaşamHüyük çileği Avrupalı oldu!Kardeş katilinden tüyler ürperten ifade! "Tüfek tutukluk yapmasaydı..." - YaşamKardeş katilinden tüyler ürperten ifade
Sonraki Haber Yükleniyor...