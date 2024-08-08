Murat Kurum duyurdu: Yarısı Bizden kampanyasında yeni dönem başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasında tarih kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı. Kurum, "39 ilçemizde vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz. Yarısı bizdende yeni başvuru dönemi başlıyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar’da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu. Bakan Kurum'un gündeminde; olası İstanbul depremi, Yarısı Bizden Kampanyası ve belediyelerin SGK borcu vardı.

YARISI BİZDE KAMPANYASINDA TARİH KISITLAMASI KALDIRILDI

"Yarısı Bizden"de yeni başvuru döneminin başlatıldığını söyleyen Kurum, "Yarısı Bizden Kampanyamızda; 2,5 ayda tam 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldık. Projelerimizi, vatandaşımızla el ele vererek bitiriyoruz. Şimdi inşallah; vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeleri yapıyoruz; Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz; 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz! Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına izin vermiyoruz!" dedi.

İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI

Kurum açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Yüklenici firmalarımız için de bir iyileştirme yapıyor; işe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30’unu hemen ödüyoruz. İşi hızlandırıyoruz. İnşallah bu kararlarla; Yarısı Bizden Kampanyası; daha da hızlanacak, el birliğiyle İstanbul’umuzu en kısa sürede depreme hazır hale getireceğiz.

Şimdi buradan; Bağcılar Yenimahalle Ece Sitesi’ne, Güngören Tozkoparan’a, Kartal Orhantepe’ye, Küçükçekmece Güneş Sitesi’ne ve Üsküdar Basko Sitesi’ne; oralardaki kardeşlerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Yarısı Bizden kapsamında; bu bölgelerdeki 4 bin 408 ev ve dükkanın temellerini çok yakında atıyoruz. Ben şimdiden buralarda da yeni yuvalarımız, işyerlerimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum.

"PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBANIN ÜZERİNDE OTURUYORUZ"

Siyasetin, devlet görevinin en güzel yanı; millete verdiğimiz sözleri tutmaktır. Bu görevlerde bulunan herkese, özellikle de belediye başkanlarına çağrım şudur. Seçim artık bitmiştir. Milletimizin kararı sandıkta tecelli etmiştir. Bu karar da başımızın üstündedir. Bakın seçimin üzerinden aylar geçti. Belediye başkanlarımız artık asli işlerine yoğunlaşmalıdır. Suni gündemler peşinde koşmamalıdır.

Bu güzel şehrin, İstanbul’umuzun polemiklerle kaybedecek vakti yok; İcraata ihtiyacı var. Tartışmaya, kısır çekişmelere, ayak oyunlarına değil; hizmete, projeye, yatırıma ihtiyacı var. Tüm belediye başkanlarından artık sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz.

Bunu milletimiz de istiyor. Sizden; sürekli bahaneler duymayı değil; “İstanbul için ulaşımda şunu, dönüşümde şunu yapalım” demenizi bekliyor. Kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde, deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Hep birlikte harekete geçmemiz lazım."