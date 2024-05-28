Murat Kurum, Özgür Özel'in İliç'teki maden faciasına iddialarını cevaplandırdı

Eski İBB Başkan Adayı ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İliç'teki maden faciasına yönelik sözlerine tepki göstererek, "Teknik açıdan tamamen yetersiz ve eksik, hukuki açıdan tamamen kusurlu, siyasi açıdan topyekûn kasıtlı ve hedef gösterici siyasi bir manipülasyona, algıya ve yalana imza atmıştır. Dün İBB çukurunda hayatını kaybeden yavrumuza, Beşiktaş’ta yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza kulaklarını tıkayan Sayın Özel..." dedi.

AK Parti Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden faciasıyla ilgili kendisine yönelik iddialara cevap verdi.

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Kurum'un açıklamaları şöyle:

"MANİPÜLASYON VE YALANA İMZA ATMIŞTIR"

Teknik açıdan tamamen yetersiz ve eksik, hukuki açıdan tamamen kusurlu, siyasi açıdan topyekûn kasıtlı ve hedef gösterici siyasi bir manipülasyona, algıya ve yalana imza atmıştır. Bugün de daha henüz kurumlara bile tebliğ edilmemiş ama ne hikmetse CHP'li isimlerin elden ele dolaştırdığı bilirkişi raporuyla yeniden gündeme getirilmiştir.

ÇED RAPORUNU İŞARET ETTİ

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde, sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisi değerlendirilir, onaylanır ya da onaylanmaz. ÇED süreçleri içerisinde ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri, komisyon çalışmaları dikkate alınarak teknik ve bilimsel esaslara dayalı çalışmaların sonucu olarak verilen kararlardır. İşte bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da 21 kurum ve kuruluşun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyelerinin olumlu ve ortak görüşüyle alınmıştır.

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İBB'NİN ÖLÜM ÇUKURU VE BEŞİKTAŞ YANGININI VURGULADI

Bir yerde söz konusu olan milletin canı ise orada siyaset biter. Sayın Özel’i, haktan ve adaletten yana tavır almaya, insanımızın can sağlığını siyasi malzeme yapmamaya davet ediyorum. Dün İBB çukurunda hayatını kaybeden yavrumuza, Beşiktaş’ta yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza kulaklarını tıkayan Sayın Özel’in İliç’teki canlarımız üzerinden siyaset yapmasını milletimizin vicdanına havale ediyorum.