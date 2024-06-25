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Muş'ta akılalmaz olay! Güpegündüz iş yerinin camını kırıp telefonu çaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hırsızlık, Gözaltına Alma, Güvenlik Kamerası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş merkezde gündüz vakti bir iş yerinin camını kırarak telefon alan şahıs, daha sonra elindeki bıçağı sallayarak gitti.

Alınan bilgilere göre, olay, dün saat 18.00 sıralarında Kültür Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, elinde bıçakla kapalı olan cep telefonu dükkanının camını taşla kırdıktan sonra vitrindeki telefonlardan birkaç tane çaldı.

GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra cadde ortasında tehditler savurarak ilerleyen şahıs için çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Olayın ardından camı kırılan ve telefonları alınan esnaf, güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını polis ekiplerine vererek şikayette bulundu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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