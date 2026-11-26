Mustafa Sandal'ın eşinin ailesine silahlı saldırı! 2 şüpheli yakalandı
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın ailesini tehdit ederek haraç istedikleri ve Tuzla'daki aile apartmanını kurşunladıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı. Biri 16 yaşında olan şüphelilerin saldırıyı yurt dışından para karşılığında aldıkları talimatla gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın ailesine yönelik silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
AİLE APARTMANINI KURŞUNLADILAR
Olay, 22 Kasım Pazar günü saat 07.50 sıralarında Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi.
Fon soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışında bulunan Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup'un aile apartmanına silahlı saldırı düzenlendi.
Cihan Sütşurup'un eşi Reyhan Sütşurup ile kardeşlerinin yaşadığı apartmana ateş açan şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından Reyhan Sütşurup'un kardeşlerine tehdit mesajları gönderildi.
Melis Sandal'ın eniştesi R.G., polise başvurarak şikâyetçi oldu.
KIYAFETLERİNİ BİLE DEĞİŞTİREMEDEN YAKALANDILAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yabancı uyruklu Zahir A. (19) ile S.F. (16) olduğunu belirledi.
Hakkında 7 suç kaydı bulunan Zahir A. ticari takside, 4 suç kaydı bulunan S.F. ise konakladığı otelde yakalandı.
Şüphelilerin olay sırasında üzerlerinde bulunan kıyafetleri henüz değiştirmedikleri görüldü.
YURT DIŞINDAN PARA KARŞILIĞINDA TALİMAT ALMIŞLAR
Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri öğrenilen şüpheliler, saldırıda kullandıkları silahın yerini de polise gösterdi.
Şüphelilerin kurşunlama işini Telegram üzerinden yurt dışından para karşılığında aldıklarını ancak saldırının ardından kendilerine ödeme yapılmadığını söyledikleri öğrenildi.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Aile apartmanına yönelik silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde şüphelilerden birinin binaya ateş açtığı, diğerinin ise saldırıyı cep telefonuyla kaydettiği görüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.