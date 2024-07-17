'Müziğini sesini kısar mısınız?' dedi kurşunların hedefi oldu

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Temmuz 2024 09:13 - Güncelleme: 17 Temmuz 2024 10:39 - Güncelleme:

Esenler, Silahlı Çatışma, Haber, Haber

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Esenler'de araçlarında yüksek sesle müzik dinleyen gruptan rahatsız olan esnaf uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen grup ile esnaf arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda bir kişi yaralanırken ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.