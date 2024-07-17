'Müziğini sesini kısar mısınız?' dedi kurşunların hedefi oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Esenler'de araçlarında yüksek sesle müzik dinleyen gruptan rahatsız olan esnaf uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen grup ile esnaf arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda bir kişi yaralanırken ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Esenler'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda babasının işyerinde çalışan şahıs otomobil yıkarken, arabada yüksek sesle müzik dinleyen bir grup yanına yaklaştı. İşyeri sahibinin oğlu, müziği kısmaları yönünde uyarıda bulundu.
Uyarıya sinirlenen grup, “sen bekle” diyerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra silahla geri dönen grup ile işyeri sahibinin oğlu arasında silahlı çatışma çıktı.
DÜKKAN SAHİBİNİN OĞLU YARALANDI
Çatışma sonucunda dükkan sahibinin oğlu yaralanırken, saldırganlar araçlarına binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırılırken çevredeki araçlara da mermi isabet etti. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı