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Naci Görür'den 3 kente 7.0 büyüklüğünde deprem uyarısı: "Önlem alınmazsa hayatı felç eder"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Naci Görür&#039;den 3 kente 7.0 büyüklüğünde deprem uyarısı: &quot;Önlem alınmazsa hayatı felç eder&quot;

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de dikkat çeken uyarılarda bulundu. Türkiye'nin dört bir yanının faylarla çevrili olduğuna dikkat çeken Görür, “Depremleri durduramayız. Kentlerimizi deprem dirençli yapabiliriz. Bu iş böyle gitmez. Bu deprem işini halletmemiz lazım; aksi halde tarihin çöplüğüne atılır, gideriz.” dedi.

Türkiye'nin dört bir yanı beşik gibi sallanıyor... Kahramanmaraş, Malatya, Hakkari'de üst üste yaşanan depremlerin yanı sıra Marmara, Ege ve Karadeniz'de de depremler meydana geliyor. Son olarak, Antalya, Samsun ve Hakkari'de korkutan depremler yaşandı. Depremlerin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarılar geldi.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de düzenlenen “Deprem ve Dirençli Kentler” isimli konferansta konuştu. 

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANI FAY HATLARIYLA DOLU

Depremlerin Anadolu coğrafyasının bir gerçeği olduğunu söyleyen Görür, Türkiye topraklarının yüzde 90’ına yakınının canlı faylarla çevrili olduğunu vurguladı. Görür, “Bu fayların her birinin kendine özgü karakterleri var. Her biri ne kadar büyüklükte, nasıl ve ne zaman deprem üretir? Nereyi, nasıl etkiler? O bölgede depremin şiddeti ne olur? Bunların hepsi, bu fayların özelliklerine bağlı.” diye konuştu.

Naci Görür'den İzmir'de 7.0 büyüklüğünde deprem uyarısı:

DEPREME KARŞI ÖNLEM ALMALIYIZ YOKSA...

Bilimle yönetilen ülkelerde depremlerdeki can kaybı sayısının yüksek olmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Görür, “Depremleri durduramayız. Kentlerimizi deprem dirençli yapabiliriz. Deprem dirençli yerler, bugünkü bilimle, teknoloji ile yapılabilir. Bunu yapabilecek her şeyimiz var.” dedi.

Görür, “Eğer insanlarımız talep etmezse, siyaseti zorlamazsa siyasetçi bu işe girmez. Biz de her depremde binlerce insanımızı toprağa veririz. Bu iş böyle gitmez. Bu deprem işini halletmemiz lazım; aksi halde tarihin çöplüğüne atılır, gideriz.” ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den İzmir'de 7.0 büyüklüğünde deprem uyarısı:

“İZMİR'DE 7 ÜZERİ DEPREM OLABİLİR"

Görür konuşmasında konferansın gerçekleştiği İzmir’e ilişkin uyarılarda da bulundu.

İzmir’in bir deprem kenti olduğuna dikkat çeken Görür, “Manisa ve Aydın çevresinde faylar mevcut. Burada görülen her fay, 7 ve üzerinde büyüklükte deprem üretebilir ve İzmir'i felç eder. Bu düşman soteye yatmış ve ne zaman uyanacağı belli değil. Deprem olacağı zaman 100 binlerce insanımızı kaybetmek istemiyorsak; bu fay özelliklerini bilip, önlem almalıyız.” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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