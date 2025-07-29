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Narin'in annesi Yüksel Güran'ın son hali ortaya çıktı: Bitkin hali dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Narin&#039;in annesi Yüksel Güran&#039;ın son hali ortaya çıktı: Bitkin hali dikkat çekti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Narin Güran cinayeti davasında tutuklanan anne Yüksel Güran'ın, cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Fotoğraf, sosyal medyanın kısa sürede gündemine oturdu.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında cansız bedeni dere kenarında çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, infiale neden olmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın son hali ortaya çıktı: Bitkin hali dikkat çekti - 1. Resim

Yargılama sonucunda anne, ağabey ve amca müebbet hapse mahkum edilirken, komşu Nevzat Bahtiyar’a yardım ve delil karartma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. 

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın son hali ortaya çıktı: Bitkin hali dikkat çekti - 2. Resim

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yüksel Güran’ın cezaevinde çekildiği öne sürülen son fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın son hali ortaya çıktı: Bitkin hali dikkat çekti - 3. Resim

Fotoğraf kısa sürede gündem oldu.

Narin'in annesi Yüksel Güran'ın son hali ortaya çıktı: Bitkin hali dikkat çekti - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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