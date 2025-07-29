Narin'in annesi Yüksel Güran'ın son hali ortaya çıktı: Bitkin hali dikkat çekti
Narin Güran cinayeti davasında tutuklanan anne Yüksel Güran'ın, cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Fotoğraf, sosyal medyanın kısa sürede gündemine oturdu.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında cansız bedeni dere kenarında çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran, infiale neden olmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.
Yargılama sonucunda anne, ağabey ve amca müebbet hapse mahkum edilirken, komşu Nevzat Bahtiyar’a yardım ve delil karartma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yüksel Güran’ın cezaevinde çekildiği öne sürülen son fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
Fotoğraf kısa sürede gündem oldu.