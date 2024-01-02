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    Necip Hablemitoğlu suikastının firari sanığı Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Necip Hablemitoğlu suikastının firari sanığı Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığını duyurdu.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Necip Hablemitoğlu suikastının firari sanığı yakalandığını duyurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonla Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı.

    HABLEMİTOĞLU SUİKASTININ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

    EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır."

    Necip Hablemitoğlu suikastının firari sanığı Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

    Öte yandan Necip Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarından, MİT operasyonuyla Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır geçen temmuz ayında firar etmişti.

    Hablemitoğlu davasında tutuksuz yargılanan Bozkır, Şanlıurfa'da görülen silah kaçakçılığı davasında 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Necip HablemitoğluSuikast
    Haberler > Gündem > Necip Hablemitoğlu suikastının firari sanığı Nuri Gökhan Bozkır yakalandı
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