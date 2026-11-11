Bilecik'te oyun oynarken ikinci kattaki balkon camında mahsur kalan çocuğu kurtarmak isteyen polis memuru saniyelerle yarıştı. Doğal borusuna tutunup ‘Dayanamıyorum’ diye bağıran çocuk son anda kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Işık Sokak’ta yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Sokakta 5 katlı bir apartmanın ikinci katında E.E.Ö. isimli çocuk, oyun oynarken balkona çıktı.

Nefes kesen kurtarış anı! Oyun oynarken başına iş açtı, ‘Dayanamıyorum’ diye bağırdı yardımına polis koştu

BALKON CAMINDA ASILI KALDI

Balkondan içeri giremeyen çocuk, doğal gaz borusuna tutundu. Çocuğa ulaşamayan aile, durumu polis ekipleri ve 112'ye haber verdi. Çocuğun aşağıda "Dayanamıyorum artık" diye seslenmesinin ardından olay yerine ilk ulaşan trafik polisi Halil Demir, itfaiye ekipleri beklemeden yukarı çıktı.

Nefes kesen kurtarış anı! Oyun oynarken başına iş açtı, ‘Dayanamıyorum’ diye bağırdı yardımına polis koştu

İkinci kattaki komşunun balkonuna çıkan polis memuru balkondan dışarı kendini çıkararak küçük çocuğu kurtardı. Polis Demir, çocuğu kurtarmak için saniyelerle yarıştı.

Nefes kesen kurtarış anı! Oyun oynarken başına iş açtı, ‘Dayanamıyorum’ diye bağırdı yardımına polis koştu

ALKIŞLANAN KURTARIŞ KAMERADA

Yürekleri ağza getiren o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis memurunun çocuğu kurtardığı anlar duygulandırdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bilecik Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBilecik

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