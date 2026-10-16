Nesilden nesile aktarım! Erbakan'dan Bayraktar'a uzanan yerli teknoloji vizyonu

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünya yeniden şekillenirken Avrupa sanayisini ayağa kaldırmaya çalışıyor, Türkiye ise tarımdan sanayiye kadar birçok alanda kullanılan motorları yurt dışından ithal ediyordu. O yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde genç yaşta akademik kariyeriyle dikkat çeken Necmettin Erbakan, Almanya'da motor teknolojileri üzerine yürüttüğü çalışmalar sırasında Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını yakından gözlemledi. Bu süreç, ilerleyen yıllarda yerli motor üretme hedefinin temelini oluşturdu.

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Erbakan, Almanya'da Deutz Fabrikası'nda ağır sanayi ve motor teknolojileri üzerine görev aldı.

Kaynaklarda, Leopard tankları için geliştirilen motor projelerinde araştırma ekibinde yer aldığı ve farklı yakıtlarla çalışabilen motor tasarımları üzerinde çalışmalar yürüttüğü aktarılıyor.

Edindiği mühendislik tecrübesini Türkiye'ye taşımayı hedefleyen Erbakan, dönüşünün ardından yerli motor üretimi için girişimlere başladı.

GÜMÜŞ MOTOR'LA YERLİ ÜRETİM HAMLESİ

1956 yılında yaklaşık 200 ortağın katılımıyla Gümüş Motor Sanayi ve Ticaret AŞ kuruldu. Amaç, Türkiye'nin kendi imkânlarıyla dizel motor üretebilmesiydi. Fabrikada yalnızca montaj yapılmadı; dökümhane, modelhane, piston üretim tesisleri ve test laboratuvarları kurularak motorun birçok parçasının yerli imkânlarla üretilmesi hedeflendi.

Yıllar süren çalışmaların ardından sulama sistemleri, derin kuyu pompaları ve tarım makinelerinde kullanılacak ilk yerli dizel motorlar üretim bandından indirildi. Böylece Türkiye, motor teknolojilerinde yerli üretim yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Ancak üretimin sürdürülebilirliği kolay olmadı.

Sermaye yetersizliği, döviz sıkıntısı ve ithal ürünlerle yaşanan fiyat rekabeti fabrikanın karşılaştığı başlıca sorunlar arasında yer aldı. Erbakan, ilerleyen yıllarda yaptığı değerlendirmelerde yerli üretimin yeterince desteklenmediğini ifade ederken, akademik çalışmalarda ise dönemin ekonomik şartlarının fabrikanın yaşadığı zorluklarda etkili olduğu vurgulandı. Şirketin hisselerinin önemli bir bölümü 1964 yılında Pancar Ekicileri Kooperatifleri'ne devredildi ve üretim Pancar Motor adıyla devam etti.

Nesilden nesile aktarım! Erbakandan Bayraktara uzanan yerli teknoloji vizyonu

BUGÜNÜN TEKNOLOJİ VİZYONUNA UZANAN MİRAS

Necmettin Erbakan'ın ortaya koyduğu yerli üretim anlayışı, ilerleyen yıllarda Türkiye'nin teknoloji ve savunma sanayii vizyonunun şekillenmesinde etkili fikirlerden biri olarak değerlendirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Erbakan'ın öğrencileri arasında yer alan Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar da yerli ve milli teknoloji anlayışını benimseyen mühendislerden biri oldu.

Daha sonra oğulları Haluk ve Selçuk Bayraktar ile birlikte Türkiye'nin insansız hava aracı geliştirme sürecinde önemli çalışmalara imza atan Baykar, bugün savunma sanayiinin önde gelen teknoloji şirketleri arasında yer alıyor.

Aradan geçen onlarca yılda Türkiye'nin motor teknolojilerindeki çalışmaları da önemli ölçüde gelişti. TEI'nin geliştirdiği havacılık motorları, BMC POWER'ın ALTAY tankı için geliştirdiği BATU motoru, TUSAŞ platformlarında kullanılan yerli güç sistemleri ve savunma sanayiinde devam eden yeni motor projeleri, dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemli örnekleri arasında gösteriliyor.

Türkiye'nin motor teknolojilerindeki bu yolculuğu, binlerce mühendis, teknisyen, işçi ve bilim insanının katkısıyla devam ederken, Gümüş Motor girişimi ise yerli üretim hedefi doğrultusunda atılan ilk önemli sanayi adımlarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Necmettin Erbakan'ın Almanya'daki mühendislik çalışmalarından Gümüş Motor'un kuruluşuna, Özdemir Bayraktar'ın öğrencilik yıllarından bugünün milli motor projelerine uzanan bu tarihsel sürecin tüm ayrıntılarını Türkiye YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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