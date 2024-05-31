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Nüfus müdürlükleri LGS'ye girecek öğrenciler için pazar günü açık tutulacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Nüfus müdürlükleri LGS&#039;ye girecek öğrenciler için pazar günü açık tutulacak
Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Lgs, Sınav Merkezi, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla, nüfus müdürlükleri 2 Haziran pazar günü açık olacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 2 Haziran Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek ebeveyni ile müracaat etmesi gerekiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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