Ankara'da skandal görüntüler! Başörtülü kadınlara "Sizden midem bulanıyor" diyerek saldırdı

Ankara'da kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği anlar yer aldı. Pes dedirten anlarda kadının "Sizden midem bulanıyor" dediği duyuluyor.

Ankara'da insanlıktan utandıran anlar kayıt altına alındı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde 3 kadın arasında yaşanan bir tartışma yer aldı.

"SİZDEN MİDEM BULANIYOR"

Bir süre sonra kadınlardan biri, karşısındaki başörtülü kadınlara saldırarak "Sizden midem bulanıyor" diyerek hakaretlerde bulundu. Ağır küfürler eden kadın bir ara eline keser alarak saldırmayı denedi.

ANBEAN KAMERADA

Yaşananlar ise orada bulunan bir başka kadın tarafından anbean cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Sosyal medyada da birçok kullanıcı görüntülere tepki gösterdi.